- Asayiş

İş yeri konteynerinde korkutan yangın

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri konteynerinde yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde maddi hasar oluştu.
İş yeri konteynerinde korkutan yangın mask
İş yeri konteynerinde korkutan yangın
İş yeri konteynerinde korkutan yangın
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri konteynerinde yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde maddi hasar oluştu.

Malatya Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Mıhlı Dut Sokak’ta bulunan iş yeri konteynerinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bilgisayar malzemelerinin satıldığı iş yerinde maddi hasar oluştu.

 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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13 Oca 2024 - 13:06 Malatya- Asayiş

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