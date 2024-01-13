İş yeri konteynerinde korkutan yangın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri konteynerinde yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde maddi hasar oluştu.
Malatya Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Mıhlı Dut Sokak’ta bulunan iş yeri konteynerinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bilgisayar malzemelerinin satıldığı iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.