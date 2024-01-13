Feribot seferlerinde değişikliğe gidildi Özel feribotlar çalışmayacak

Battalgazi-Baskil arasında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferlerinde ve saatlerinde değişikliğe gidildi. Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

BELEDİYEYE AİT FERİBOTLAR SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Feribot iskelelerinde başlayan yenileme çalışmaları nedeniyle özel feribotların seferleri 31 Ocak’a kadar durduruldu. Bu feribotlar, geçici yanaşma yerlerine teknik olarak uygun olmadıkları ve yıllık bakımlarını gerçekleştirecekleri için sefer yapmayacakları duyuruldu. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait feribotlar seferlerine devam edecekler.

FERİBOT SEFER HAREKET SAATLERİ

Yeni düzenleme ile feribot seferleri şu şekilde olacak;

“1’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 07.45, Baskil kalkış saat 08.30,

2’nci sefer: Battalgazi kalkış saat 09.30, Baskil kalkış saat 10.30,

3’ncü sefer: Battalgazi kalkış saat 11.30, Baskil kalkış saat 13.30,

4’üncü sefer: Battalgazi kalkış saat 14.30, Baskil kalkış saat 15.30,

5’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 16.30, Baskil kalkış saat 17.30”