Malatya’nın sorunları anlatıldı

MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri programı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Bakan Yardımcıları ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Malatya MÜSİAD Şubesi Başkanı Yunus Akçin, kentin taleplerini Bakan Bolat’a aktarma fırsatı bulduklarını belirterek, “Öncelikle Eximbank Malatya şubesinin Şubat sonu açılışının gerçekleşeceği müjdesini Sayın Bakanımızdan aldık. SGK ve Maliye borçlarının yapılandırılmasında istenilen teminatın, deprem bölgesi olmamız nedeniyle kaldırılması gerektiğini ilettik. Deprem bölgesindeki faaliyet gösteren müteşebbislerin teminat (ipotek) sıkıntısı çektiğini ve bu konuyla ilgili özel olarak çalışma yapılmasını ilettik” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı