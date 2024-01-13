- Sağlık

Bin bir derde deva Şalgamın faydaları “Hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır”

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Antioksidan özelliği bulunan şalgam bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kansere karşı koruyucu etki göstermeye kadar birçok faydası bulunuyor. Düşük kalorili bir besin olan şalgam C vitamini açısından da oldukça yüksektir. C vitamini özellikle kış aylarında vücudun direncini artırarak hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır.
Bin bir derde deva Şalgamın faydaları “Hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır” mask
Bin bir derde deva Şalgamın faydaları “Hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır”
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Turpgiller ailesine ait olan ve Adana’nın yöresel lezzetlerinden biri olan şalgamın faydaları saymakla bitmiyor. Peki özellikle yemeklerin yanında çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen şalgam’ın faydaları nelerdir?

Şalgamın besin değerleri ve içerisinde barındırdığı vitaminlerle mineraller birçok kanser hücresinin yok edilmesini sağlayarak kansere karşı koruyucu etki gösterir. Antioksidan özelliği sayesinde hücre onarımını destekler.

Düşük kalorili bir besin olan şalgam C vitamini açısından da oldukça yüksektir. C vitamini özellikle kış aylarında vücudun direncini artırarak hastalıkları yakalanma riskini azaltmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Kabızlık, mide enfeksiyonu ve hazımsızlık şikayetlerinin giderilmesine katkı sunar. Beyaz kan hücrelerinin sayısını artırarak vücudu virüs ve bakterilere karşı korur.  

Şalgam düşük kalorili olduğu ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı etkileri bulunduğu için diyet yapan kişiler tarafından çokça tercih edilir. Kalori alımını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Şalgam içeriğindeki C ve B vitaminleri sayesinde cildi de gençleştirerek parlak bir cilt görümü sağlar. Düzenli olarak tüketildiği taktirde yaşlanma belirtilerini azaltarak kırışıklıkları önler.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

# sistemi, şalgam bağışıklık, şalgam, mide enfeksiyonu, Kabızlık

13 Oca 2024 - 12:51 - Sağlık

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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