Dünya tersine döndü önce imreniliyorlardı şimdi imreniyorlar

Şimdilerde aldıkları düşük maaşlarla mücadele eden demiryolu işçileri hem işlerinin ağırlığı hem de giderek yükselen enflasyonun kıskacı arasındalar. Geçmiş yıllarda aldıkları maaşlarla diğer kamu çalışanlarının imrendiği demiryolu işçilerinin maaşlarında bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, maaş adaleti istediklerini dile getiren Demiryol-İş Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, “Buna bir an önce çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer bu çözüm bulunmadığı takdirde bu kurumlarda çalışan işçiden fazla üretim beklemesinler. Kafalarında geçim derdiyle uğraşan bir insanın üretime katkısı çok olmaz” dedi.

Geçmiş yıllarda çok maaş alıyorlar diye memurların imrendiği demiryolu işçileri, şu anda memurların aldığı maaşa imrenir oldular. Maaş adaleti isteyen işçiler şimdilerde enflasyonun altında ezilirken, BUSABAH Medya’ya konuşan Demiryol-İş Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda çalışan işçilerin düşük maaş aldığını dile getiren Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, kamuoyunda çalışan işçilerin yüksek enflasyon karşısında maaşları son derece düşük kaldığını söyledi.

“BU DURUM İŞÇİLERİN İŞ BARIŞINI BOZUYOR”

“Kamuoyunda demir yollarında çalışıyoruz dediğimiz zaman, insanlar bizi 40-45 bin TL maaş aldığımızı zannediyorlar” diyen Kazgan,

“Bizim burada 8-10 yıllık çalışan arkadaşlarımız 21-22 bin TL arası bir maaş alıyor. 35 yıldır çalışan arkadaşlarımız da 25-26 bin TL arasında bir maaş alıyorlar. Yüksek enflasyondan dolayı bugün işçinin aldığı maaşla işçi geçinemeyecek duruma geldi. Bugün özel şirkette çalışan işçiler bile özel sektör olmasına rağmen kamuda çalışan işçiden daha fazla maaş alıyorlar. Bu durum işçilerin iş barışını, iş huzurunu şu anda bozmuş durumda. İnsanlar bu maaşla çalışamıyorlar ve farklı kurumlara kaymaya başladılar”

dedi.

“İŞÇİDEN FAZLA ÜRETİM BEKLEMESİNLER”

İşçi maaşlarının düşüklüğünün, çalışma koşullarının zorluğu ile birleştiğinde iş barışını ve verimliliği olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kazgan,

“Türkiye işçi tarihini araştırdığınızda bugüne kadar memur bizi hiç böyle ücret yönünde geçmemiştir. Biz onların aldığı ücretin fazla olduğunu söylemiyoruz. Günümüz şartlarında onların aldığı ücret ancak onlara yeter. Ama burada aynı kurumda yağın, pasın içinde çalışan, kışın soğuğunu, yazın sıcağını yiyen, işçi olmasına rağmen işçi maaşlarının bu kadar düşük kalmasını yetkililere duyuruyoruz. Buna bir an önce çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer bu çözüm bulunmadığı takdirde bu kurumlarda çalışan işçiden fazla üretim beklemesinler. Kafalarında geçim derdiyle uğraşan bir insanın üretime katkısı çok olmaz”

şeklinde konuştu.

“KAMU İŞÇİSİ ARASINDA 2 SÖZLEŞME VAR”

Kamu işçileri arasında ücret adaletsizliğinin giderek arttığını ileri süren Kazgan,

“Şu anda yasal olarak grev yapma hakkımız yok. Çünkü sözleşmemizi yapmışız. 2025 yılının mart ayına kadar bu sözleşme devam ediyor. Şu anda bizim kamu işçisi arasında 2 sözleşme var. Birisi sözleşme birinci ayda bitiyor. Bazı kurumların sözleşmesi 3’üncü ayda bitiyor. Birinci ayda sözleşmesi bitenler birinci ayda zam alıyor. Üçüncü ayda sözleşmesi bitenler 4 ayda zam alıyor. Ama bizim diğer kamu kurumlarında çalışan aynı sözleşmeye tabii kurumlarda çalışan işçi arkadaşlar birinci ayda yüzde 32,5 zam alacak. Üçüncü ayda sözleşmesi biten kurumlar yüzde 15 zam alacak. Arada büyük bir fark var. Eğer bu fark kapanmazsa diğer sözleşmelerde bu katlamalar olarak gidecek. Belki 2-3 sözleşme sonra bu fark 30-35’leri bulacak. Bugün kara yollarında çalışan 35 yıllık bir işçiyle bizim kurumdaki bir işçiden 6 bin lira fazla alıyor. Eğer bu birinci aydan ve üçüncü aydaki sözleşmesi olan kurumları denkleştirmezsek birinci ayda sözleşmesi yüzde 32,5 enflasyon farkı 22,5 alan kurumlar, 2-3 sözleşme sonra yüzde 35’leri bulacak”

ifadelerine yer verdi.

“BİZİM İŞİMİZ AĞIR”

Yıpranma paylarının olmadığını söyleyen Kazgan,

“Eşit şekilde maaş adaleti istiyoruz. Demiryolları, ağır sanayi iş kolu olarak geçer. Bizim işimiz ağırdır, risklidir. Yani kaza risk oranı çok fazladır. İstatistiklere bakıldığında iş kazalarının en yoğun olduğu bir maden, ikincisi demir yollarıdır. Çünkü demir yolları ağır sanayi iş kolundan geçtiği için burada çalışan işçilerimizin ve madende çalışan işçilerimizin maaşı diğer iş kollarına göre fazla olması gerekiyor. Burada bir yıpranma var. Bir karayollarında bir şeker fabrikasında veya bir metadaki işçiyle, demir yollarında çalışan işçinin yıpranma oranı aynı değil. Kaza yapma risk oranı yüzde olarak aynı değil. Yıpranma payımızda yoktur”

dedi.

“İKRAMİYELERDE BİLE SGK KESİNTİSİ YAPILIYOR”

Mevcut ekonomik şartlarda çalışanların maaşlarının düzeltilmemesi halinde toplu eylemlerin kaçınılmaz olabileceğini belirten Kazgan, şunları kaydetti:

“Üst kuruluşlarımız bize eylem yapın derlerse biz de eylem yaparız. Hiçbir işçi arkadaşımız geri adım atmaz. Yani düzelmezse ara ara bu eylemler olur. İş bırakma olur, vizite eylemi olur. Geçmişte olduğu gibi bunlar olur. Ama şu anda toplumsal bir barışa ihtiyacımız var. Çalışan insanın ekonomi şartlarını düzeltmezsen kafasında sürekli problemler olacak. Motivasyonu düşecek, konsantrasyonu düşecek, işe kendini veremeyecek, kafası dalgın olan bir işçinin böyle bir meslekte kaza yapma oranı daha fazla olacak. Şimdi bir kamu işçisi ailesinin geçimini sağlayamazsa, o süreci borçla götürmeye çalışırsa o insanda ne verim alınır ne de o insanda huzur beklenir. Biz toplu iş sözleşmesine göre çalışan personelleriz. Bugün bizde 45 senesini verip emekli olan işçimiz 20 bin lira maaş alıyor. İşçinin, emekli memur maaşından biraz yüksek olmasının sebebi de bizim kesinti oranımızın çok yüksek olmasıdır. Mesela ikramiyelerde bile SGK kesintisi yapılıyor.”

“BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

Yapılan maaş zamlarının yetersiz olduğunu belirterek, çalışma şartlarının ağır olmasına rağmen memur maaşlarının kendilerini geçtiğini ifade eden Kazgan,

“Memurun bizim iş kadar riski yoktur. Memur masa başında çalışıyor, bizler makinenin üstündeyiz, yol tamiratında yollardayız, sürekli arazideyiz. Yani çalışma şartlarımız onların yanında çok ağır. Şimdi yeni işe başlayan birinin en düşük memur maaşı 32 bin olurken, benim 5 yıllık işçi arkadaşım 21 bin lirayla bu işi yapmak istemez. İleride işçi problemi yaşayabiliriz. Bu maaşla kimse gelip iş başvurusunda bulunmaz. Şu anda asgari ücret seviyesindeyiz. Bu kadar ağır şartlarda çalışacaksın, bu kadar yıpranacaksın ama aldığın ücret ne senin emeğinin karşılığı, ne yıpranmanın karşılığı olacak. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 2 sene öncesinde bize özenen memur şimdi bizi ikiye katlamış. Şimdi biz memurların aldığı ücrete ulaşmak için çaba gayret sarf ediyoruz. Demir yollarında ilk defa olan bir şey bu. Bugüne kadar olmamıştır”

şeklinde konuştu.