13 Oca 2024 - 12:01 - Siyaset

"Malatya'nın Erzincan gibi olmasına dair endişelerimiz var"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Düzce, Erzincan ve Van şehirlerinin deprem yaşayan şehirler olduğunu kaydetti. Düzce ve Van’ın depremden sonra büyümeye başladıklarını belirten Yıldız, “Depremden sonra bu şehirlerin nüfusları arttı, ekonomileri güçlendi, istihdamları güçlendi ama Erzincan bunu beceremedi küçüldü, civarda bir cazibe merkezi iken daha da küçük bir hal aldı. Bizim Malatya’nın, Erzincan gibi olmasına dair endişelerimiz var” dedi.