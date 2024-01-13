"Malatya'nın Erzincan gibi olmasına dair endişelerimiz var"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, BUSABAH Medya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Yıldız, CHP olarak gerçekleştirdikleri seçim çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
Depremin ilk anından itibaren zor koşullarda görev alan Malatya basınının çok önemli bir görev icra ettiğini kaydeden Yıldız, Malatya basının depremde ayakta durarak Malatya’da yaşamayan Malatyalıların şehirden haber almasını sağladıklarını belirtti.
“HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK”
İlk başkanlığına atandıktan sonra bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Yıldız,
“CHP il başkanı olarak ilk atandıktan hemen sonra deprem oldu. Şehirde depremi gördüm, depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanlığında tekrarlanan 2 seçim gördüm. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde az görülen büyük bir kurultay gördüm. Kongrede yeniden seçildim ve şimdi tüm Malatya’nın zor günler geçirdiği bir dönemde yeniden yerel bir seçime gidiyoruz. Milletvekilliği seçiminden çok daha farklı bir seçime gidiyoruz. Yerel seçimde seçeceğimiz insanların sorumlulukları var. Tamamen yereli temsil edecekler ve yereli yönetecekler. Depremden sonra her şeyimizi kaybettik. Sadece yaşadığımız evi değil komşularımızı, komşuluk ilişkilerimizi mahallemizi, şehirde alışkanlıklarımızı kaybettik. Şehir çok zor günler geçiriyor. Malatyalıların her gün bir rutini vardı. Haftada bir defa Soykan Parkına, Kapalı Çarşının oraya gitmeyen Malatyalı yoktu şimdi bu alışkanlığa hiçbir Malatyalı sahip değil. Hala Malatya’da ticaret zinciri maalesef kurulmuş değil. Yaşam tarzımız, her şeyimiz değişti, ilişkilerimiz değişti ama biz bu yeni düzene hiçbir şekilde alışamadık”
şeklinde konuştu.
“MALATYA’NIN GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUM”
Malatya’da yaşanan sorunları dile getiren Yıldız,
“Düzce 1999 yılında depremi gördü. Erzincan ayrı bir deprem gördü, Van ayrı bir deprem gördü. Yakın tarihimizde 3 şehrin örneği var. Düzce ve Van depremden sonra büyümeye başladılar, nüfusları arttı, ekonomileri güçlendi, istihdamları güçlendi ama Erzincan bunu beceremedi küçüldü, civarda bir cazibe merkezi iken daha da küçük bir hal aldı. Bizim Malatya’nın, Erzincan gibi olmasına dair endişelerimiz var. Eğer Malatya’da istihdam problemi ve ticaret zinciri çözülmezse sıkıntı git gide artacak. Organize Sanayide tüm sanayicilerin ortak bir derdi var istihdam ve işçi bulamaması, esnafın hala ürününü satabilecek bir çarşısı oluşmuş değil. Konaklama problemine gelince konteyner kentleri gezdiğiniz zaman verilen birçok konteynerin boş olduğunu ama bir taraftan dönüp baktığınızda da hala kiracılara konteyner verilmediğini görüyoruz. Kiracılar ne yapacağını nerede kalacağını bilmiyor, bir başkasının evinde zoraki yaşıyor. Hala gençler Malatya’yı terk etmeye devam ediyorlar. Belli bir yere kadar aileleri ile yaşayanlar yeni bir umut ile başka şehirlere gitme derdindeler. Burada da şehir küçülüyor eğer biz bu yerel seçimde ‘Ceketimi koysam kazanırım’ diyenlere oy vermeye bırakırsak ben Malatya’nın güçleneceğine inanıyorum. Biz partimiz olarak öncelikle bir profil üzerinde çalıştık yani biz büyük kurultayımızdan sonra Malatya’ya geldiğimizde ilk işimiz şehir nasıl bir belediye başkanı olmasını istiyor. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Malatya kesinlikle deprem sonrasında şehri yeniden ayağa kaldıracak teknik bir kadro istiyor. Yeni biri isim ve yeni bir vizyon istiyor. Vizyonlu, şehri yönetebilecek sadece başkan değil beraberinde de proje istiyor”
ifadelerine yer verdi.
“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI MALATYA’YA GETİRECEĞİZ”
CHP’nin sahip olduğu çağdaş belediyecilik anlayışını Malatya’ya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldız,
“Biz CHP olarak Türkiye’nin birçok büyükşehrini yönetiyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ile beraber birçok şehirde çok iyi uygulamalarımız var. Bu uygulamaları da Malatya’ya taşımaya çalıştık. Arguvan, Arapgir ve Hekimhan belediyelerine taşımaya çalıştık. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Malatya’da Hekimhan Belediyemize çok kapsamlı bir kültür merkezi yaptı ama Akçadağ, Doğanşehir hatta merkezde bile öyle kapsamlı bir kültür merkezi yok. Biz CHP’nin sahip olduğu çağdaş belediyecilik anlayışını Malatya’ya getireceğiz. Malatya depremle yerle yeksan olmuş ama depremden önceki Malatya’da trafik sorunu ile bildiğimiz sosyal hayatı olmayan sosyal hayatta Türkiye’de ilk 60 şehir arasına giremeyen bir şehirdik. Şehri ayağa kaldırırken yeniden düzenlerken tekrardan tek merkeze hapsetmek yerine belki yeni merkezlerinde oluşacağı, trafik yoğunluğunun daha aza indirileceği ve kesinlikle şehirde bir sosyal hayatında var olacağı belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Önce vatandaşın taleplerine göre projeler üzerinde ve profil üzerinde durduk. Arapgir ve Yazıhan belediye başkanlarımızı belirledik. Şehirde çok kapsamlı anketler yapıyoruz”
diye konuştu.
“MALATYA’YI AYAĞA KALDIRACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”
Malatya’nın tüm dertlerini çözebilecek adaylarla yola çıkacaklarını kaydeden Yıldız,
“Bizim derdimiz sadece kazanmak değil kazandıktan sonra kim şehri liyakat ile yönetecekse o liyakatin peşinde ve derdindeyiz. Anketlerimiz sürüyor, büyükşehir için 6 isim üzerinde duruyoruz, Yeşilyurt için de 4 isim üzerinde duruyoruz. Henüz bunları kamuoyuna açıklamadık ama ilerleyen günlerde yansıyacak ve hangisi olursa olsun şehirde büyük heyecan yaratacak isimler olacak. Biz en son genel seçimlere bir ittifak ile girdik şu an artık ittifak sözcüğü Türk siyasi yaşamında çok kullanılmıyor bunun yerine ortak birliktelikler söz konusu olabilir. Biz tabanda birlikteliği önemsediğimizden sadece CHP’nin anlayışını değil Malatya’nın tüm renklerini kucaklayacak Malatya’nın tüm dertlerini çözebilecek, liyakata sahip bir belediye başkan adaylarını hem Büyükşehrimizdehem de ilçelerimizde göstermeye talip olacağız. Biz sahip olduğumuz tüm tecrübe ile 100 yıllık parti birikimi ile büyükşehirlerde edindiğimiz birikimle Malatya’yı ayağa kaldıracağımıza hiç şüphemiz yok”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.