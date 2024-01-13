Türkiye Şehitlerine ağlıyor Kahramanlarımızın acı haberi baba evlerinde

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada 5 şehidimiz olduğunu, yaralı askerlerimizin de olduğu bilgisini verdi. Daha sonrasında paylaştığı yeni paylaşımda şehit sayısı 9 olarak açıklandı. İşte vatanın minnettar olduğu o kahraman şehitler…

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgesine saldırması sonucu çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken 4 askerimizin de yaralandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” açıklamalarında bulundu.

“SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK”

Bakanlık şehitlerin isimlerini “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük” notu ile şu şekilde verdi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan kahraman askerlerin isimleri şu şekildedir: Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin.

NİĞDE'DE BABA OCAĞINA ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'A 2 ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

ADIYAMAN'A ACI HABER ULAŞTI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman’da yaşayan ailesine şahadet haberi askeri erkan tarafından verildi.

BİR ACI HABERDE AKSARAY'A ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (31) şahadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şahadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.

İSTANBUL'DA ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

ORDU'YA ACI HABER ULAŞTI

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi.

ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR’E DÜŞTÜ

Eskişehir’in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de çıkan çatışmada şehadet şerbetini içti. Şehidin Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan baba ocağına acı haber askeri erkan ile ulaştı. Acı haberi alan yakınları, şehidin Türk bayrağı asılı baba ocağına gelmeye başladı.

MSB, şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı dilerken, milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi