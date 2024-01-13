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Malatya'nın da içinde bulunduğu 32 ilde dev operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamalara göre Malatya’nın da içerisinde bulunduğu 32 ilde operasyon düzenlendi. Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bilgisi verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak” dedi.
Malatya'nın da içinde bulunduğu 32 ilde dev operasyon mask
Malatya'nın da içinde bulunduğu 32 ilde dev operasyon
Malatya'nın da içinde bulunduğu 32 ilde dev operasyon
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Ali Yerlikaya “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak” açıklamalarında bulundu.

113 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Bakan Yerlikaya tarafından verilen bilgilere göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör faaliyetlerinin ve finansal kaynaklarının engellenmesine yönelik 32 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. 113 şüpheli şahısın ise yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” açıklamalarında bulundu.

 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Oca 2024 - 11:40 Malatya- Gündem

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