Dikkat Maraş’ta 2 Kayseri’de 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Bugün 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’ne,

KAHRAMANMARAŞ:

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fırnız HES ve Ere HES Bölgelerine,

15 Ocak 2024 Pazartesi 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.