13 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BERAT ECZANESİ-BATTALGAZİ
AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE, HANÇUKUR, GÖZTEPE, MİNİBÜS DURAĞI YANI
24 SAAT AÇIK
YAŞAM ECZANESİ-BATTALGAZİ
YEŞİLYURT CADDESİ BAŞI, EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI, NO:4
24 SAAT AÇIK
LEYLA ECZANESİ-YEŞİLYURT
ŞEYHBAYRAM MAHALLESİ, NENEHATUN SOKAK, NO:38/A, ŞEYBAYRAM CAMİ ALTI, KIVANÇ EKMEK KARŞISI
24 SAAT AÇIK
GÜRKAN ECZANESİ-YEŞİLYURT
ÇİLESİZ MAHALLESİ, GAZİ LİSESİ ÇAPRAZ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
BETÜL ECZANESİ-BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI
08.30-23.59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.