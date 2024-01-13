- Sağlık

13 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
13 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BERAT ECZANESİ-BATTALGAZİ

AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE, HANÇUKUR, GÖZTEPE, MİNİBÜS DURAĞI YANI

24 SAAT AÇIK

YAŞAM ECZANESİ-BATTALGAZİ

YEŞİLYURT CADDESİ BAŞI, EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI, NO:4

24 SAAT AÇIK

LEYLA ECZANESİ-YEŞİLYURT

ŞEYHBAYRAM MAHALLESİ, NENEHATUN SOKAK, NO:38/A, ŞEYBAYRAM CAMİ ALTI, KIVANÇ EKMEK KARŞISI

24 SAAT AÇIK

GÜRKAN ECZANESİ-YEŞİLYURT

ÇİLESİZ MAHALLESİ, GAZİ LİSESİ ÇAPRAZ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BETÜL ECZANESİ-BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI

08.30-23.59 ARASI AÇIK”

 

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13 Oca 2024 - 11:34 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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