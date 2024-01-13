Malatya dikkat Kesintiler saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Altıntop, Savaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Çayköy, Poskıran, Pazarcık mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık, Yazıca, Ormaniçi, Körme, Alihan, Esenlik, Arıtoprak, Başmezra, Tekederesi, Üçyaka, Uluköy, Sahilköy, Çamlıdere, Kozluk mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Osmanpaşa, Mehmetakif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Sütlüce, Topraktepe, Duranlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Görgü, Gölpınar, Kuyulu, Kırlangıç mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Duruldu, 2. OSB mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karapınar, Aydınlar, Görgü, Kuyulu mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,
Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Görgü, Gölpınar, Kuyulu, Kırlangıç mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.