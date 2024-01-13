13 Oca 2024 - 10:48- Gündem G:

Şehit Emrullah Gülmez “Burada!”

ABONE OL Google News Sayfamız

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesine şahadet haberi askeri erkan tarafından verildi.

Şehit Emrullah Gülmez “Burada!” mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesine şahadet haberi askeri erkan tarafından verildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanmaraşlı şehidin bekar olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Pençe-Kilit Operasyonu, Pençe-Kilit Operasyonu şejit, Emrullah Gülmez, şehit Emrullah Gülmez

13 Oca 2024 - 10:48 Kahramanmaraş- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL