Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Pençe Kilit Harekat bölgesinden acı haber 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832499/pence-kilit-harekat-bolgesinden-aci-haber-5-asker-sehit-oldu

Malatya Büyükşehir BelediyeBaşkan Adayı kim oldu? Resmi açıklama yok! Gözler bu isme çevrildi

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin duyuracağı isim merakla bekleniyor. Öne çıkan Sami Er ismi ise şu sıralar hem kulislerden hem de sosyal medyadan sık sık duyuluyor. Resmi bir açıklama olmamasıyla beraber Sami Er’in yakın çevresinin kendisini tebrik etmeye başladığı da iddia ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832595/malatya-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-kim-oldu-resmi-aciklama-yok-gozler-bu-isme-cevrildi

Yönetim kış uykusunda Yeni Malatyaspor’da sessiz sinemaya devam

Büyük umutlarla yeniden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanlığına seçilen Adil Gevrek göreve geldiği günden bu yana sessizliğini koruyor. 6 Şubat depremleri sonrasında ligden hakları saklı kalacak şekilde bir sezon çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor’da, 2024-2025 sezonu için herhangi bir planlama bulunmuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18825961/yonetim-kis-uykusunda-yeni-malatyasporda-sessiz-sinemaya-devam

Deprem bölgesinde son durum Malatya’da olasılık ne?

Son günlerde Malatya’da 4.0 ve üzeri birkaç deprem yaşansa da uzmanlar bunun daha da azalacağını ifade ediyor. Uzmanlara göre, deprem bölgesinde bundan sonra görülebilecek sarsıntıların büyüklükleri ise yürekleri ferahlatacak bir olasılıkta.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832397/deprem-bolgesinde-son-durum-malatyada-olasilik-ne

Ortalık savaş alanına döndü Kayseri-Malatya yolunda facia gibi kaza

Kayseri-Malatya yolu 15. kilometrede ortalığı savaş alanına çeviren zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Tam 3 TIR ve 5 otomobil birbirine girdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832128/ortalik-savas-alanina-dondu-kayseri-malatya-yolunda-facia-gibi-kaza

Malatya’nın tarih kokan camileri Dünyada, Türkiye’de ve Malatya’da kaç cami var?

Camiler Türk kültürünün ve İslam coğrafyasının önemli mimari yapılarını temsil ediyor. Bazı asırlık camiler eski dönem Türk ve dünya mimari yapısına ışık tutarken, İslam kültürü hakkında da bilgiler ve ipuçları barındırıyor. Türkiye’deki Sultan Ahmet Camisi ve Selimiye Camisi gibi birçok cami ise dünya çapında ilgi görüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832083/malatyanin-tarih-kokan-camileri-dunyada-turkiyede-ve-malatyada-kac-cami-var

AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18833012/ak-parti-aday-tanitim-toplantisi-ertelendi

Kınalı kuzular Malatya’da asker ocağına uğurlanıyor

Malatya’da şu sıralar aileler kınalı kuzularını asker ocağına uğurluyor. MAŞTİ’de asker uğurlama yoğunluğu yaşanırken, otogar genelinde “En büyük asker bizim asker” sesleri yükseliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18832933/kinali-kuzular-malatyada-asker-ocagina-ugurlaniyor