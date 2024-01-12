Yeğeninin düğününü bastı, etrafa ateş açtı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğeninin düğününü basan bir kişi, etrafa silahla rastgele ateş açtı. Olayda 3 kişi yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı.
F.B. isimli şahıs, iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçarken kaza yaptı
Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B., olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.