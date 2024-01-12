Bakan Yerlikaya’dan net açıklama! Hepsi tespit edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin yüreğini yakan şehit haberleriyle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesapları tespit etme çalışmalarının başladığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit haberleriyle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesapları tespit etme çalışmalarının başladığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya,
“Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır”
ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.