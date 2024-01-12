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Bakan Yerlikaya’dan net açıklama! Hepsi tespit edilecek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin yüreğini yakan şehit haberleriyle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesapları tespit etme çalışmalarının başladığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya’dan net açıklama! Hepsi tespit edilecek mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin yüreğini yakan şehit haberleriyle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesapları tespit etme çalışmalarının başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit haberleriyle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesapları tespit etme çalışmalarının başladığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya,

“Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır”

ifadelerine yer verdi.
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12 Oca 2024 - 23:40 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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