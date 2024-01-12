12 Oca 2024 - 23:35 - Gündem

AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.