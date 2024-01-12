AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.
Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayısının 6’ya çıktığını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.
Çelik,
“Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir”
ifadelerini aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.