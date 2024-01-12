- Gündem

AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.
AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı şehit haberlerine ağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayısının 6’ya çıktığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelediklerini açıkladı.

Çelik,

“Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir”

ifadelerini aktardı. 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, Ömer Çelik, Milli savunma bakanlığı, Şehit, aday tanıtım toplantısı, ak parti

12 Oca 2024 - 23:35 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL