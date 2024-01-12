MSB: “Ağır yaralanan bir silah arkadaşımız şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye bu akşam saatlerinde aldığı 5 şehit haberine ağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) az önce yaptığı açıklamada, 1 askerin daha şehit olduğunu duyurdu.

MSB,

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

ifadelerini aktardı.