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Yeni Malatyaspor’a transfer yasağı

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FIFA, Yeni Malatyaspor’un transfer yasağı aldığını duyurdu. Ayrıca birçok kulüp de aynı yasağı aldı.
Yeni Malatyaspor’a transfer yasağı mask
Yeni Malatyaspor’a transfer yasağı
Yeni Malatyaspor’a transfer yasağı
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FIFA, Yeni Malatyaspor’un transfer yasağı aldığını duyurdu. Ayrıca birçok kulüp de aynı yasağı aldı.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'a transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

FIFA'nın sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

Öte yandan Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor FK, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu, Alg Spor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor ve Tuzlaspor da transfer yasağı alan diğer kulüpler oldu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Oca 2024 - 22:55 - Spor

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