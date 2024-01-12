12 Oca 2024 - 21:56- Gündem G:

Pençe Kilit Harekat bölgesinden acı haber 5 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Pençe Kilit Harekat bölgesinden acı haber 5 asker şehit oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu. MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada,

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz”

ifadelerine yer verildi.
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12 Oca 2024 - 21:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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