Deprem bölgesinde son durum Malatya’da olasılık ne?

Son günlerde Malatya’da 4.0 ve üzeri birkaç deprem yaşansa da uzmanlar bunun daha da azalacağını ifade ediyor. Uzmanlara göre, deprem bölgesinde bundan sonra görülebilecek sarsıntıların büyüklükleri ise yürekleri ferahlatacak bir olasılıkta.

Bilim Rehberi, son günlerde yine felaket tellallığı yapan isimlere kulak verilmemesini tavsiye etti. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, deprem bölgesine hiç uğramamış, saha çalışması nedir idrak etmemiş, yayın karşına geçerek sezgileriyle faylara hükmeden, insanların gelecekleriyle oyuncak gibi oynayan yalan bilimi ustalarına karşı dikkatli olunması istendi.

GERİLİME BAĞLI DEPREMLER SÜRECEK

Gerilime bağlı depremlerin süreceğini ifade eden Bilim Rehberi, deprem bölgesindeki şehirlerde maksimum şu büyüklüklerde sarsıntı olabileceğini ifade etti:

Malatya-Adıyaman: max 5.5

Kahramanmaraş: max 4.5

Adana (Kuzey): max 4.5

Hatay: max 4.5

Osmaniye: max 4.7

Kayseri: Güvenli ivme max 3.5

6 Şubat deprem bölgesi için büyük depreme gebe durumun olmadığı da vurgulandı.