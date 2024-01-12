Erzurum merkezli operasyon: Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüpheliler, lüks rezidanslarda oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşları "Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırarak 6 milyon Türk Lirası'ndan fazla haksız kazanç sağlamıştı.

Operasyon, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda, 66 ekip ve 135 personel görev aldı.

Şafak operasyonunda örgüt yöneticileri ve suç örgütüne bilinçli olarak yardım eden şüphelilerden 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 ABD doları, 21 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda banka kartı, banka dekontları ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı