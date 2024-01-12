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Şehit Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'da

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Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin düzenlediği taciz ve sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın (29) cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı’na getirildi.

Şehit Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'da mask
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Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin düzenlediği taciz ve sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın (29) cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, protokol ve ailesi tarafından karşılandı.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, yapılan duanın ardından askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu ve Taşova ilçesine götürüldü. Şehidin eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri, şehidi gözyaşları içinde karşıladı. Ailenin acısını paylaşan askerler, şehidin yakınlarına destek oldular.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın yarın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Oca 2024 - 21:10 - Gündem

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