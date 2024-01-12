Kafa kafaya çarpışan otomobillerin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan U. idaresindeki 34 RH 5356 plakalı Duster otomobilin, karşı yönden gelen Salih K. yönetimindeki 16 VK 970 plakalı Peugeot otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 VK 970 plakalı otomobilin sürücüsü Salih K. ile eşinin, Trabzon'dan babasının cenazesinden döndükleri öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı