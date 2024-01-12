Bingöl’de doğalgaz sızıntısından zehirlenen 16 kişiden 9'u diyarbakır'da tedavi altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Simani Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde bir lokantada meydana gelen doğalgaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi zehirlendi.

Olayın haber verilmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen zehirlenen kişilerden 9'u Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü ve başhekimle birlikte Bingöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek zehirlenen vatandaşlar hakkında bilgi aldı. Vali Usta, yaptığı açıklamada, doğalgaz kaçağından kaynaklanan zehirlenme vakasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Küçük sanayi sitesinde hizmet veren bir esnaf lokantasında, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine hastanemiz harekete geçti ve zehirlenen vatandaşlarımızı hastaneye almaya başladık. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 6’sını sevk ettik, diğer 3’ünü de sevk edeceğiz, kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde devam ediyoruz. Toplamda 9 hastamızı Diyarbakır’a sevk etmiş olacağız.”

Vali Usta, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, hastaların durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı