Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyet tarafından gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.