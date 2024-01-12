Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyet tarafından gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı