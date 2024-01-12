Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda B.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 51,74 gram esrar, 1,40 gram kenevir tohumu, 17 bin 565 TL ve 800 dolar nakit para ele geçirildi.
Emniyet tarafından gözaltına alınan şüpheli, yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Tunceli'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.