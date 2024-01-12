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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı mask
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda B.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 51,74 gram esrar, 1,40 gram kenevir tohumu, 17 bin 565 TL ve 800 dolar nakit para ele geçirildi.

Emniyet tarafından gözaltına alınan şüpheli, yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Tunceli'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Oca 2024 - 20:54 - Gündem

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