Şantiyede çıkan yangında işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde Üzengili Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen yangında, işçilerin kaldığı 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, bilinmeyen bir nedenle çıktı ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında çekilen görüntülerde alevlerin konteynerlere sıçradığı anlar kaydedildi.

İşçilerin duman kokusu hissetmeleri üzerine konteynerleri boşalttıkları belirtilirken, olayın tam olarak nasıl başladığı ise henüz belirlenemedi. Şantiye yönetimi ve yetkililer, yangın sonrasında oluşan hasarın tespiti ve gerekli incelemelerin yapılması için çalışmalara başladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı