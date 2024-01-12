Ortalık savaş alanına döndü Kayseri-Malatya yolunda facia gibi kaza

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Kayseri-Malatya yolu 15. kilometrede ortalığı savaş alanına çeviren zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Tam 3 TIR ve 5 otomobil birbirine girdi.

Kayseri'de 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu 15. kilometrede meydana gelen kazada, kar yağışıyla beraber kayganlaşan yolda 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlardan yoldan kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı