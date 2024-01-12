Malatya’nın tarih kokan camileri Dünyada, Türkiye’de ve Malatya’da kaç cami var?

Camiler Türk kültürünün ve İslam coğrafyasının önemli mimari yapılarını temsil ediyor. Bazı asırlık camiler eski dönem Türk ve dünya mimari yapısına ışık tutarken, İslam kültürü hakkında da bilgiler ve ipuçları barındırıyor. Türkiye’deki Sultan Ahmet Camisi ve Selimiye Camisi gibi birçok cami ise dünya çapında ilgi görüyor.

MALATYA’DAKİ TARİHİ CAMİLER

Hemen hemen her ilde bulunan ve o ilin kültürüne ışık tutan camilerin yapım şekli de ilden ile farklılık gösteriyor. Malatya’daki tarihi camilerden bazıları ise; Niyazi Mısri Camisi, Ayşehan Cami, Malatya Ulu Cami, Yeni Cami olarak biliniyor. Malatya ilçelerinde bulunan bazı camilerin tarihi çok eskilere dayanıyor. Yazıhan Fethiye’de bulunan Abdusselam Camisi’nin tarihi de 1500’lü yıllara dayanıyor.

DÜNYA ÜZERİNDE KAÇ CAMİ BULUNUYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre 2022 yılının sonunda en fazla cami 818 bin 634 olmak üzere Endonezya’da bulunuyor. Türkiye’de ise bu sayı 89 bin 259 olarak geçiyor. Diğer ülkelerdeki cami sayıları ise şu şekilde belirtilmiştir:

“1-Endonezya: 818 bin 634 cami, 15-Fransa: 2 bin 449 cami,

2-Pakistan: 309 bin 498 cami, 16-Azerbaycan: 2 bin 250 cami,

3-Hindistan: 304 bin 334 cami, 17-Birleşik Krallık: Bin 775 cami,

4-Suudi Arabistan: 281 bin 494 cami, 18-Kanada: Bin 712 cami,

5-Bangladeş: 255 bin 881 cami, 19-İspanya: Bin 312 cami,

6-Afganistan: 123 bin 368 cami, 20-İtalya: 749 cami,

7-Mısır: 111 bin 508 cami, 21-Hollanda: 453 cami,

8-Türkiye: 89 bin 259 cami, 22-Avustralya: 340 cami,

9-İran: 72 bin 574 cami, 23-İsviçre: 250 cami,

10-Çin: 35 bin 889 cami, 24-Japonya: 200 cami,

11-Cezayir: 20 bin cami, 25-Brezilya: 150 cami,

12-Rusya: 8 bin 409 cami, 26-Norveç: 120 cami,

13-Almanya: 2 bin 884 cami, 27-Güney Kore: 75 cami,

14-ABD: 2 bin 508 cami, 28-İsveç: 50 cami”

MALATYA’DA KAÇ CAMİ VAR?

Diyanet işleri başkanlığından alınan verilere göre Malatya’da 988 cami bulunuyor. Depremden sonra hasar görerek kullanılamaz hale gelenler veya hasarlı durumdakiler düşünülünce bu sayı daha da azalıyor. Malatya’da 988 cami bulunurken; Elazığ’da bin 14, Diyarbakır’da 2 bin 17, Adıyaman’da 784, Sivas’ta bin 375 cami bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA CAMİ İSTANBUL’DA

Türkiye’de 3 bin 554 cami ile en fazla cami İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’u 3 bin 161 Konya, 3 bin 33 cami sayısı ile Ankara takip ediyor. Türkiye’deki en az cami sayısı ise Tunceli’de bulunuyor. Tunceli sınırları içerisinde 92 cami bulunduğu biliniyor.