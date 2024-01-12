Sağanak yağışlar su baskınları ve heyelanlara yol açtı: Ulaşım kapandı

Hatay il genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, su baskınlarına ve heyelanlara sebep oldu. Özellikle Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, tarım alanlarını sular altında bırakırken dağlık bölgelerde şelale oluşumlarına neden oldu. İlçe merkezinde bulunan mezarlığın duvarı da yağışlı havanın etkisiyle çöktü.

Samandağ ile Arsuz arasında yer alan sahil yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımın tamamen kapanmasına neden oldu. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, sahadaki çalışmalara katılarak ekiplere destek verdi.

Bölgede yağışlı havanın hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yağışlar nedeniyle olası su baskınları ve heyelanlara karşı yetkililer önlem alırken, ulaşımın normale dönmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı