İsrail’in Deir el-Balah’taki saldırısında can kaybı 11’e yükseldi

İsrail ordusunun, Deir el-Balah’ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. İsrail 98 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Aralıksız devam eden saldırıların hedefindeki bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 708 sivil hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah’ta bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı eve düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Fayyad ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.