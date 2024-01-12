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İsrail’in Deir el-Balah’taki saldırısında can kaybı 11’e yükseldi

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İsrail ordusunun, Deir el-Balah’ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. İsrail 98 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail’in Deir el-Balah’taki saldırısında can kaybı 11’e yükseldi mask
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İsrail ordusunun, Deir el-Balah’ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. İsrail 98 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Aralıksız devam eden saldırıların hedefindeki bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 708 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah’ta bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı eve düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Fayyad ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# İsrail, Deir el-Balah, saldırı, can kaybı, Gazze Şeridi, Filistin

12 Oca 2024 - 19:47 - Gündem

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