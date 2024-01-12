Jandarma, öğrencilere mahremiyet eğitimleri vermeye devam ediyor

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince öğrencilere yönelik verilen mahremiyet eğitimleri sürüyor.
Öğrencilere verilen eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada,
"İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, 10 Ocak 2024 günü merkez ilçesi Güneysu İlkokulunda; 15 öğrenci, 2 öğretmen ve 10 veli olmak üzere, toplam 27 kişinin katılımı ile ‘Mahremiyet’ konusunda eğitim faaliyeti icra edilmiş, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmış, öğrencilere Jandarma Dergisi ve çeşitli hediyeler verilmiştir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.