Ticari taksi ile çarpışan araç boş araziye uçtu: 4 yaralı

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç boş araziye uçarak devrildi. Kazada sürücü M.A. ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza anında olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.

Kazanın etkisiyle oluşan maddi hasarın yanı sıra, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni hakkında detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı