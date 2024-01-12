Yeni taşındıkları evde doğalgaz zehirlenmesi: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre yeni taşındıkları evlerinde meydana gelen doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Olayın 3 gün önce gerçekleştiği Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ı (22) hareketsiz bulan anne Tayyibe L. (40), durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet, sağlık ve doğalgaz ekipleri, yapılan kontrollerde kız kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin yaptığı ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma başlatılarak olayın kesin sebepleri araştırılıyor. Bu üzücü olay, aile ve mahalle sakinleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı