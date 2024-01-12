Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan talihsiz kadın yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, yaya geçidi bulunmayan anayolda karşıya geçmeye çalışan Mahperi Çelik'e (40) otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü A.Ö. (47) ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Çelik'in cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.

Trafik akışının bir süre tali yol üzerinden sağlandığı anayol, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücünün alkol veya başka bir etkenin rol oynayıp oynamadığı detaylı bir şekilde incelenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı