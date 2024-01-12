26 bin sahte bandrollü boş ve dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 3 iş yerine yapılan operasyonda 26 bin sahte bandrollü boş ve dolu makaron ile 65 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gölcük ve İzmit ilçesinde 3 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde iş yerlerinde yapılan aramada 18 bin sahte bandrollü makaron, 8 bin dolu makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ile hava kurutma makinesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı