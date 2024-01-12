26 bin sahte bandrollü boş ve dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 3 iş yerine yapılan operasyonda 26 bin sahte bandrollü boş ve dolu makaron ile 65 elektronik sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gölcük ve İzmit ilçesinde 3 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde iş yerlerinde yapılan aramada 18 bin sahte bandrollü makaron, 8 bin dolu makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ile hava kurutma makinesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.