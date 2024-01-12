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Şüpheli çanta paniğe yol açtı: Bomba imha ekibi müdahale etti

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Yalova'da, İsmet Acar Caddesi üzerinde bir kiralama firmasına ait scooter üzerinde bırakılan şüpheli çanta, bölgede paniğe neden oldu.
Şüpheli çanta paniğe yol açtı: Bomba imha ekibi müdahale etti mask
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Yalova'da, İsmet Acar Caddesi üzerinde bir kiralama firmasına ait scooter üzerinde bırakılan şüpheli çanta, bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından çantayı bırakan erkek şahsı tespit etti. Endişe verici durumu değerlendiren polis, bomba imha ekibini sevk etti.

Bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan çanta, herkesi derin bir nefes aldırdı çünkü içerisinden herhangi bir patlayıcı veya tehlikeli madde çıkmadı. Olayın ardından çevre güvenliği sağlanarak normalleşme süreci başlatıldı. İncelenen güvenlik kameraları, şüpheli şahsın kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Yalova, fünye, Bomba imha ekibi, patlayıcı, scooter, şüpheli çanta

12 Oca 2024 - 19:28 - Gündem

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