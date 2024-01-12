Şüpheli çanta paniğe yol açtı: Bomba imha ekibi müdahale etti

Yalova'da, İsmet Acar Caddesi üzerinde bir kiralama firmasına ait scooter üzerinde bırakılan şüpheli çanta, bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından çantayı bırakan erkek şahsı tespit etti. Endişe verici durumu değerlendiren polis, bomba imha ekibini sevk etti.
Bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan çanta, herkesi derin bir nefes aldırdı çünkü içerisinden herhangi bir patlayıcı veya tehlikeli madde çıkmadı. Olayın ardından çevre güvenliği sağlanarak normalleşme süreci başlatıldı. İncelenen güvenlik kameraları, şüpheli şahsın kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.