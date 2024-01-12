3 ikametten ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 31 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında 3 evden gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan şüpheli E.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ev sahipleri, çalınan 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyalarını fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olayı araştıran polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.M.'yi 10 Ocak tarihinde Gölcük'te gözaltına aldı.

Yapılan ev aramasında, müştekilere ait birçok ziynet eşyası ve 2 telefon ele geçirildi. Hırsızlık mağdurlarına eşyaları teslim eden polis ekipleri, şüpheli E.M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın ardındaki detayları incelemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı