“Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz”

Battalgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza attı. Hayır Çarşısı Projesi’nden, Kadın Kooperatifi’ne, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden, eğitim desteklerine sosyal belediyeciliğin birçok alanına damga vuran projeleri hayata Battalgazi Belediyesi toplumun her kesiminin eşit fırsatlardan yararlanması amacıyla on binlerce vatandaşa dokundu.

Gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde uygulamak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları kaydetti:

“Her vatandaşımıza eşit fırsatlar sunmak, herkesin yaşam standardını yükseltmek, ilçemizin her alanda yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamak bizlere yol haritamızı oluştururken en büyük motivasyon kaynağı oldu. Biz yola çıkarken milletimizin, hemşehrilerimizin gönlüne talip olduk. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada her kesimden vatandaşımıza ulaşmış olmanın verdiği gururu yaşıyoruz. Hayır Çarşısı Projesi ile 300 binden fazla yardımı ailelerimize ulaştırdık. 6 Şubat’tan sonraki süreçte yine yüz binlerce insanımıza yardımlarımızı gerçekleştirdik. İnsanımızı darda bırakmadık, bırakmayacağız. Toplumumuzun bel kemiği kadınlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz Kadın Kooperatifi ile yüzlerce kadınımız ürettikleri el emeği çalışmaları e-ticaret uygulamalarıyla dünyayla buluşturabiliyor. Yine bölgemizde bir ilke imza atarak özel gereksinimli vatandaşlarımız için Engelsiz Yaşam Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Evlerinden alınan özel gereksinimli evlatlarımız burada sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yine bire bir gönüllere dokunmaya devam ederek Arslantepe bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 600 vatandaşımızın doğalgaz dönüşümü ve mutfak yenileme çalışmasını yaptık. 400 vatandaşımıza daha bu çalışmalarımızı ulaştıracağız. Eğitim noktasında da gençlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. İlçemizde eğitim gören 15 bin öğrencimize YKS deneme seti, 17 bin öğrencimize kırtasiye seti, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimize 20 bin kaynak desteği sağladık, 10 bin evladımıza da 30 bin kışlık kıyafet yardımı yaptık. Gencinden yaşlısına her vatandaşımızın rahatı, refahı için çalıştık. Her kesimimizden insana eşit fırsatlar sunduk. Bundan sonra da bu yolda devam etmeye, bu yol üzerindeki her vatandaşımıza dokunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN