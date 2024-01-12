Büyükşehir meclisi 3. kez toplandı

8 gündem maddesi ile toplanan mecliste mazeret dilekçelerinin okunması ve bir önceki birleşimde alınan karar özetlerinin kabulü ile başlayan birleşimde ilk 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 5. ve 6. Maddelerinin bir sonraki birleşimde görüşülmesine 7. ve 8. Maddelerin ise ilgili komisyonlara sevk edilmesine karar verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Özel Proje Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

KABULÜ UYGUN GÖRÜLDÜ

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Özel Proje Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 223 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itiraz değerlendirme ve değişikliklerin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 nolu parselde ‘Anaokulu Alanı’nın ‘İlkokul Alanı’ olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 nolu parsel; yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘Anaokulu Alanı’olarak planlı olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda bahse konu parselin ‘İlkokul Alanı’olarak değiştirilmesini içeren ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında gösterildiği şekilde olan; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06.12.2023 tarih ve 256 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; bölgenin ilkokul ihtiyacını karşılaması amacıyla hazırlandığından ve üst ölçek plan kararlarına, planlama kriterlerine, şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirildiğinden ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi 150 ada 14 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar adası ve kadastrodaki uyumsuzluğun giderilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi .

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Cafana Mahallesi 150 ada 14 nolu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla imar adası ve kadastrodaki uyumsuzluğun giderilmesi için yolun parselin batı kısmına kaydırılmasına yönelik hazırlatılan ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, toplulaştırma işlemi sonucu oluşan parsel sınırlarına uygun olması şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık teşkil etmediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı 4. Birleşiminin 15 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.