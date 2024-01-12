Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bekir Babacan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Taylan Sokak, No: 18/1, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Elmas’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Filistin Caddesi, Bostanbaşı Toki Konutları, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Yetgin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi, CYA B-Blok, No: 7, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Salik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, İstinye Konutları, No: 20, Battalgazi,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Kılıç’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Merkez Sokak, Hasbahçe Evleri, No:3/13, Yeşilyurt,
18 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muhammed Mustafa Karadağ’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 85, Yeşilyurt
59 yaşında vefat eden ve Hamidiye Şehir Yazıhan Mezarlığına defnedilen Cevahir Özveren’in taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan,
71 yaşında vefat eden ve Taşbaşı Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Sinan Kızılboğa’nın taziye adresi: Taşbaşı Mahallesi, Pütürge,
81 yaşında vefat eden ve Suluköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emine Güler’in taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.