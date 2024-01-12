Fenerbahçe’den Rade Krunic açıklaması

Fenerbahçe, Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic için kulübü Milan'la prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Rade Krunic transferini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Milan'ın 2019 yazında Empoli'den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.