Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kalyon Stadı'nda konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, yaşadığı rahatsızlığın ardından bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde saat 14.00'de bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman ısınma ve orta-şut çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.
Gaziantep ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayarak, 14 Ocak Pazar akşamı oynanacak maç için kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.