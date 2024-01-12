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Sivasspor kar altında çalıştı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Sivasspor kar altında çalıştı mask
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, ara vermedi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları yaptı.

Samsunspor ile Sivasspor, 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, Samsunspor

12 Oca 2024 - 17:09 - Spor

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