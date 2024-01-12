Yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında erteleme maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ligde 7. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 25’e çıkarttı.
Ligde son olarak 19 Aralık 2023’te deplasmanda Başakşehir’e 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Galatasaray maçıyla yenilmezlik serisini ise 3 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan elde etti.
Yiğidolar ayrıca bu sezon 24 gol atarken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.