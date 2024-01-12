Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Atilla Karaoğlan atandı. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken Atilla Karaoğlan, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.
15 Ocak 2024 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray ile Kayserispor maçı saat 20.00’de oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.