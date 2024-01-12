Malatya’nın hanı 2009-2011 yıllarında restore edildi şimdi ziyaretçilerini ağırlıyor

Malatya'nın tarihine tanıklık eden ve 1850'li yıllara dayandığı tahmin edilen Arapgir ilçesinde bulunan Millet Hanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009-2011 yılları arasında aslına uygun bir şekilde restore edilerek, bugün ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Kesme taşlardan iki katlı olarak inşa edilen han, şehrin tarihine ışık tutan önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.

Hanın merkezinde yer alan avlu ve şadırvan, tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilere nostaljik bir atmosfer sunuyor. Çarşı camisinin hemen karşısında konumlanan Millet Hanı, çarşı altında yer almasıyla da dikkat çekiyor.

TARİHİ DEĞERLERİYLE GÜNÜMÜZE ULAŞAN BU MUAZZAM ESER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restore çalışmaları sayesinde Millet Hanı, üst katında hizmet veren butik otel ve alt katında nostaljik alışveriş merkezi olarak kullanılmak üzere modern bir işlev kazandı. Tarihi değerleriyle günümüze ulaşan bu muazzam eser, ziyaretçilerine hem konaklama hem de alışveriş deneyimi sunarak şehrin kültürel zenginliğini yaşatmayı amaçlıyor.

MİMARİ GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Millet Hanı, sadece mimari güzelliğiyle değil, aynı zamanda tarihi atmosferiyle de büyüleyici bir mekân olarak öne çıkıyor. Şehre gelen misafirlerin ve yerel halkın keyifle vakit geçirebileceği bu tarihi han, Malatya'nın kültürel mirasına olan önemi bir kez daha vurguluyor.