12 Oca 2024 - 13:59 - Gündem

Bingöl'de 13 Ocak 2024 elektrik kesintisi!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Genç ilçesinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yapılacak olan planlı elektrik kesintisiyle ilgili detaylar şu şekilde.