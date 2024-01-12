Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Genç ilçesinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yapılacak olan planlı elektrik kesintisiyle ilgili detaylar şu şekilde.
Bingöl'de 13 Ocak 2024 Elektrik Kesintisi: İlçe ve Mahalle Detayları
BİNGÖL GENÇ İLÇESİ
Etkilenecek Mahalleler:
Yenişehir Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Kültür Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:00
GENÇ İLÇESİ
Etkilenecek Mahalleler:
Yenişehir Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:00
Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
GENÇ İLÇESİ
Etkilenecek Mahalleler:
Yenişehir Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Kesintinin Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:00
GENÇ İLÇESİ:
Etkilenecek Mahalleler:
Yenişehir Mahallesi
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Kesintinin Nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:00
Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.