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Bingöl'de 13 Ocak 2024 elektrik kesintisi!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Genç ilçesinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yapılacak olan planlı elektrik kesintisiyle ilgili detaylar şu şekilde.
Bingöl'de 13 Ocak 2024 elektrik kesintisi! mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Genç ilçesinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yapılacak olan planlı elektrik kesintisiyle ilgili detaylar şu şekilde.

Bingöl'de 13 Ocak 2024 Elektrik Kesintisi: İlçe ve Mahalle Detayları

BİNGÖL GENÇ İLÇESİ

Etkilenecek Mahalleler:

Yenişehir Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Kültür Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

GENÇ İLÇESİ

Etkilenecek Mahalleler:

Yenişehir Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:00

Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00

GENÇ İLÇESİ

Etkilenecek Mahalleler:

Yenişehir Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Kesintinin Nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:00

Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:00

GENÇ İLÇESİ:

Etkilenecek Mahalleler:

Yenişehir Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Kesintinin Nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:00

Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00.

 

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12 Oca 2024 - 13:59 Bingöl- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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