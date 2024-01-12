- Ekonomi

Ücretsiz kömür yardımları başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti bu kapsamda Malatya’da da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan ücretsiz kömürlerin dağıtımları gerçekleştirildi.
Ücretsiz kömür yardımları başladı mask
Ücretsiz kömür yardımları başladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan kömür yardımı Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımı gerçekleştirilen kömürlerin miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak belirlendi.

DEĞERLENDİRMELERİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Yardımdan faydalanacak haneler her il ve ilçede bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olup olmadığının tespiti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmelerinin ardından belirlenecek.

Yardım amaçlı dağıtımı gerçekleştirilen kömür ailenin ısınma ihtiyacı haricinde herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek ve satılamayacak.

 

# kömür yardımları, ücretsiz kömür yardımları, malatya kömür yardımları, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika kömür yardımları, Malatya haberleri, kömür yardımları başvuru

12 Oca 2024 - 13:29 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL