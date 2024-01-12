Ücretsiz kömür yardımları başladı

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan kömür yardımı Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
Dağıtımı gerçekleştirilen kömürlerin miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak belirlendi.
DEĞERLENDİRMELERİN ARDINDAN BELİRLENECEK
Yardımdan faydalanacak haneler her il ve ilçede bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olup olmadığının tespiti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmelerinin ardından belirlenecek.
Yardım amaçlı dağıtımı gerçekleştirilen kömür ailenin ısınma ihtiyacı haricinde herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek ve satılamayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.