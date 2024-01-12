Regaip Kandili 3 ayların habercisi

Kandil denilen mübarek gecelerden birisi olan Regaip Kandili, Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesinde kutlanır. Bu gecenin anlam ve önemine değinen Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu gecede manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan 3 ayların habercisi Regaip Kandilini idrak edileceğini ifade eden Engin, Regaip Kandilinin bütün vatandaşlara ve tüm insanlığa huzur ve sevinç getirmesini diledi.

BU GECEDE RAHMET KAPILARI SONUNA KADAR AÇILIYOR

“Bu gecenin Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Yemen’de Arakan’da ve dünyanın birçok yerinde akan kan ve gözyaşının sona ermesine, İslam aleminin yeniden bir araya gelerek Müslümanların vahdetine, ümmetin birliğine, İslam aleminin ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederiz” diyen Engin, şunları kaydetti:

“ Yüce Rabbimiz bazı zaman dilimlerini manevi yönden diğer zaman dilimlerinden üstün kılmıştır. Böyle özel zaman dilemleri manevi yönden kendimizi yeniden gözden geçirebilmemiz için Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu hediyelerdir. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu zaman dilimlerinin ilki de Regaip kandilidir. Recep, Şaban, Ramazan ayları ve bunlar içerisinde bulunan mübarek gecelerle taçlanan ve Bayramla noktalanan bu özel zaman dilimini inşallah bu gece idrak edeceğimiz Regaip Kandili ile karşılayacağız. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaip, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve Regaip’imizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan, bizleri tevhide çağıran mübarek bir gecedir.”

“RAĞBETİMİZ YALNIZCA VE YALNIZCA RABBİMİZE OLSUN”

İsrail’in 3 aydır soykırım uyguladığı Filistinlilere bu gecede dua edilmesini isteyen Engin, “Bu gece kararan kalplerimizi arındırmak için bir vesile olsun. Kendi kurtuluşumuz ve tüm insanlığın kurtuluşu için dua dua Rabbimize niyazla dolsun. Rağbetimiz yalnızca ve yalnızca Rabbimize olsun. Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: ‘Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Biz de aynı duayı bütün İslâm âlemi için tekrar ederek: ‘Allah’ım! Aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle’ diye dua edelim. Özellikle 3 aydır aralıksız bir şekilde terör devleti İsrail tarafından bombalanan Filistinli kardeşlerimiz ve dünyanın birçok yerinde inim inim inleyen mazlum kardeşlerimiz için dua edelim. Şehadete kavuşan 23 bin mümin kardeşimizin Rabbim şehadetini kabul etsin. Yüzbinlere ulaşan yaralı kardeşlerimiz var. Rabbim onlara acil şifalar versin. Asrımızın gördüğü en büyük soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin yardımlarla, mitinglerle yanlarında olduğumuz gibi bu mübarek gecede de dualarımızla yanlarında olalım” şeklinde konuştu.

“REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN”

Engin, son olarak barış ve huzurun tüm dünyayı sarmasını dileyerek, “Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, barış ve huzurun tüm dünyamızı sarmasını, yeniden peygamberi bir ahlak, huzur, mutluluk, iman, ibadet ve kulluk görevinin cümlemize nasip etmesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Regaib kandilimiz mübarek olsun” dedi.